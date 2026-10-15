2026 Model Boat Show & Fall Festival - Fun for the Whole Family!
2026 Model Boat Show & Fall Festival - Fun for the Whole Family!
November 14, 2026, 10:00am – 4:00pm
Model Boat Show & Fall Festival – Fun for the whole family!
This is a Regional Model Boat Builders Exhibit & Sales along with an Oyster raw bar & craft beers and Bloody Mary’s. LIVE Music by Jenz Frenz.
To register as a modeler go to oxfordcc.org. FREE Indoor/Outdoor Event. Cash bar, Oyster Bar and delicious soups for sale by the Oxford Fire Company Auxiliary. All are welcome.
Oxford Community Center
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Oxford Community Center
4102265904
events@oxfordcc.org
Artist Group Info
events@oxfordcc.org
Oxford Community Center
200 Oxford RdOxford, Maryland 21654
410-226-5904
admin@oxfordcc.org