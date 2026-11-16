The Five Minute Fly-By (November 16, 2026)
“Five Minute Fly-By” is an award-winning weekly newscast produced by student journalists from Salisbury University and the University of Maryland Eastern Shore.
This week’s broadcast features stories by:
- Treasure Lockett (SU student journalist)
- Jackson Higgins (SU student journalist)
- Natalia Waite (SU student journalist)
- Addison Goostree (SU student Journalist)
Credits:
Host: Addison Goostree
Managing Producers: Bryan Russo & Evan Wohltmann
Editor: Evan Wohltmann
Theme Music: Butcher Brown "Espionage" (featuring Charlie Hunter)