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Five Minute Fly-By
Five Minute Fly-By
Five Minute Fly-By Newscast

The Five Minute Fly-By (September 28, 2026)

By Jenny O'Connor
Published September 28, 2026 at 7:00 PM EDT
Five Minute Fly-By

“Five Minute Fly-By” is an award-winning weekly newscast produced by student journalists from Salisbury University and the University of Maryland Eastern Shore.

This week’s broadcast features stories by:

  • Addison Goostree (SU student journalist)
  • Treasure Lockett (SU student journalist)
  • Jada Skye Brown (UMES student journalist)

  • Jackson Higgins (SU student journalist)

Credits:

Managing Producers: Bryan Russo & Jenny O'Connor

Editor: Jenny O'Connor

Theme Music: Butcher Brown "Espionage" (featuring Charlie Hunter)

The Five Minute Fly-By, Season 5
Jenny O'Connor
Jenny O'Connor is DPM's intrepid Arts and Culture Reporter.
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