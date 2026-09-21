The Five Minute Fly-By (September 21, 2026)
“Five Minute Fly-By” is an award-winning weekly newscast produced by student journalists from Salisbury University and the University of Maryland Eastern Shore.
This week’s broadcast features stories by:
- Jada Skye Brown (UMES student journalist)
- Jackson Higgins (SU student journalist)
Addison Goostree (SU student journalist)
Credits:
Managing Producers: Bryan Russo & Jenny O'Connor
Editor: Jenny O'Connor
Theme Music: Butcher Brown "Espionage" (featuring Charlie Hunter)