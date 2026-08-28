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The General Store

The General Store - Episode #46

Published August 28, 2026 at 12:13 PM EDT
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Playlist – The General Store - Episode 46

“Great Songs & Great Songwriters”

Air Date: Wednesday 8/19 & Sunday 8/23, 2026

2 PM Eastern Time

WSDL FM – 90.7 FM, Ocean City Maryland

(Artist – Song – CD – Year)

Set 1

Lucinda Williams – Right In Time – Car Wheels On A Gravel Road – 1998

Kacey Musgraves – Dry Spell – Middle Of Nowhere – 2026

John Mayer – Your Body Is A Wonderland – Room For Squares – 2001

Emily Mure – Roommate's Predicament – Worth – 2017

Set 2

Los Lobos – I Got Loaded – How Will The Wolf Survive? - 1984

Little Feat – Cajun Girl – Let It Roll – 1988

Leon Russell – Cajun Love Song – Carney – 1972

Kate Waters – Some Comfort – Some Comfort – 2026

Set 3

Lynn Miles – Anywhere – Night In A Strange Town – 1999

Josh Harty – You And The Road – Holding On – 2016

Rob Schneider – Running On Empty – Looking Into You: A Tribute To Jackson Browne – 2014

Set 4

David Wilcox – It's The Same Old Song – Big Horizon – 1994

Jimmy Buffett – Changing Channels (Mac McAnnaly) – Off To See The Lizard – 1989

k.d. Lang – A Case of You (Joni Mitchell) – Hymns Of The 49th Parallel – 2024

Last Song

Keb' Mo' – Everybody Be Yoself – Big Wide Grin - 2001

The General Store