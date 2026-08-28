The General Store - Episode #46
Playlist – The General Store - Episode 46
“Great Songs & Great Songwriters”
Air Date: Wednesday 8/19 & Sunday 8/23, 2026
2 PM Eastern Time
WSDL FM – 90.7 FM, Ocean City Maryland
(Artist – Song – CD – Year)
Set 1
Lucinda Williams – Right In Time – Car Wheels On A Gravel Road – 1998
Kacey Musgraves – Dry Spell – Middle Of Nowhere – 2026
John Mayer – Your Body Is A Wonderland – Room For Squares – 2001
Emily Mure – Roommate's Predicament – Worth – 2017
Set 2
Los Lobos – I Got Loaded – How Will The Wolf Survive? - 1984
Little Feat – Cajun Girl – Let It Roll – 1988
Leon Russell – Cajun Love Song – Carney – 1972
Kate Waters – Some Comfort – Some Comfort – 2026
Set 3
Lynn Miles – Anywhere – Night In A Strange Town – 1999
Josh Harty – You And The Road – Holding On – 2016
Rob Schneider – Running On Empty – Looking Into You: A Tribute To Jackson Browne – 2014
Set 4
David Wilcox – It's The Same Old Song – Big Horizon – 1994
Jimmy Buffett – Changing Channels (Mac McAnnaly) – Off To See The Lizard – 1989
k.d. Lang – A Case of You (Joni Mitchell) – Hymns Of The 49th Parallel – 2024
Last Song
Keb' Mo' – Everybody Be Yoself – Big Wide Grin - 2001