The General Store - Episode #37
The General Store – Episode 37
“Take A Ride On A Train”
Playlist – WSDL 90.7 FM – Ocean City Maryland
Wednesday June 17, 2026 & Sunday June 21, 2026
2:00 PM EST
(Artist – Song – CD – Year)
Set 1
Fleetwood Mac – Peace Keeper – Say You Will – 2003
Molly Tuttle – Everything Burns – So Long Little Miss Sunshine – 2025
Mary Chapin Carpenter – I Take My Chances – Come On, Come On – 1992
Set 2
Arlo Guthrie – City Of New Orleans – Hobo's Lullaby – 1972
Dave Alvin & Jimmie Dale Gilmore – Southwest Chief – 2024
Keb' Mo' – Ridin' On A Train – Oklahoma – 2019
Chris Rosser – Faraway Train – Archaeology – 2001
Set 3
Jerry Jeff Walker – Maybe Mexico – Mr. Bojangles – 1968
Helene Cronin – Maybe New Mexico -Maybe New Mexico – 2024
Set 4
The Subdudes – Love O' Love – Primitive Streak – 1996
Jesse Colin Young – Barbados – Lightshine – 1974
UB 40 – Red, Red Wine – The Very Best Of UB 40 – 2000
Instrumental
Duke Levine – Low Lonesome – Country Soul Guitar – 1994
Last Song
Brandi Carlile – A War With Time – Returning To Myself - 2025