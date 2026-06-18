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The General Store - Episode #36

Published June 18, 2026 at 1:16 PM EDT
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The General Store – Episode 36

“Take A Ride On A Train”

Playlist – WSDL 90.7 FM – Ocean City Maryland

Wednesday June 17, 2026 & Sunday June 21, 2026

2:00 PM EST

(Artist – Song – CD – Year)

Set 1

Fleetwood Mac – Peace Keeper – Say You Will – 2003

Molly Tuttle – Everything Burns – So Long Little Miss Sunshine – 2025

Mary Chapin Carpenter – I Take My Chances – Come On, Come On – 1992

Set 2

Arlo Guthrie – City Of New Orleans – Hobo's Lullaby – 1972

Dave Alvin & Jimmie Dale Gilmore – Southwest Chief – 2024

Keb' Mo' – Ridin' On A Train – Oklahoma – 2019

Chris Rosser – Faraway Train – Archaeology – 2001

Set 3

Jerry Jeff Walker – Maybe Mexico – Mr. Bojangles – 1968

Helene Cronin – Maybe New Mexico -Maybe New Mexico – 2024

Set 4

The Subdudes – Love O' Love – Primitive Streak – 1996

Jesse Colin Young – Barbados – Lightshine – 1974

UB 40 – Red, Red Wine – The Very Best Of UB 40 – 2000

Instrumental

Duke Levine – Low Lonesome – Country Soul Guitar – 1994

Last Song

Brandi Carlile – A War With Time – Returning To Myself - 2025

The General Store