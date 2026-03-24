The General Store – Episode 32
“Movies are real – Buck Up Buddy”
Playlist – WSDL 90.7FM – Ocean City Maryland
Wednesday March 4, 2026 – Sunday March 8,2026
2:00 PM EST
(Artist – Song – CD – Year)
Set 1
The BoDeans – In Trow – Go Slow Down – 1993
Don Williams – Better Than Today – And So It Goes – 2012
Kacy Musgraves – Keep Lookin' Up – Star-Crossed – 2021
Emily Scott Robinson – The Time For Flowers – Appalachia – 2026
Jorma Kaukonen & Tom Hobson – I Am The Light Of This World (Rev. Gary Davis) – Quah – 1974
Steve Forbert – So Good To Feel Good Again – Mission Of The Crossroad Palms – 1995
Set 2
Suzanne Vega – If You Were In My Movie – 99.9 F – 1992
Steely Dan - Everyone's Gone To The Movies – Katy Lied – 1975
John Stewart – Durango – Cannons In The Rain – 1973
Jimmy Buffett - Pencil Thin Mustache – Living & Dying In ¾ Time – 1974
Dave Gunning – They Don't Do That No More – Lift – 2015
Mary Chapin Carpenter – New Religion – Personal History – 2025
Set 3
John Prine – illegal Smile – John Prine – 1977
Colin Hay – I'm Going To Get You Stoned – Fierce Mercy – 2017
Ella Fitzgerald - When I Get Low, I Get High – Ella, The Early Years – 1936
Jonathan Edwards - Shanty – Jonathan Edwards – 1971
Bob Dylan – Rainy Day Women #12 & 35 – Blonde On Blonde – 1966
Instrumental
Alison Brown & Steve Martin – Evening Star – Safe Sane & Sensible - 2025