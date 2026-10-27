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Five Minute Fly-By
Five Minute Fly-By
Five Minute Fly-By Newscast

The Five Minute Fly-By (October 26, 2026)

By Evan "87" Wohltmann
Published October 27, 2026 at 11:10 AM EDT
Five Minute Fly-By

“Five Minute Fly-By” is an award-winning weekly newscast produced by student journalists from Salisbury University and the University of Maryland Eastern Shore.

This week’s broadcast features stories by:

  • Addison Goostree (SU student journalist)
  • Treasure Lockett (SU student journalist)
  • Jackson Higgins (SU student journalist)

  • Natalia Waite (SU student journalist)

Credits:

Managing Producers: Bryan Russo & Evan Wohltmann

Editor: Evan Wohltmann

Theme Music: Butcher Brown "Espionage" (featuring Charlie Hunter)

Five Minute Fly-By Newscast
Evan "87" Wohltmann
Evan "87" Wohltmann graduated from Salisbury University in 2025. While at SU, he gained experience with the student run radio station WXSU. Now, he contributes his production, hosting and broadcasting skills to Delmarva Public Media as Production and Operations Specialist, as well as hosting weekly "All Access 80's" on WSDL.
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