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Vox Concordia in concert: Seasons Past and Present

Vox Concordia in concert: Seasons Past and Present

Vox Concordia invites you to celebrate with us on our fifth anniversary year as we present Seasons Past and Present! Enjoy some of our favorite seasonal music and explore some new repertoire with our friends, guitarist Danielle Cumming, percussionist Eric Shuster, and flutist Ashley Watkins.

Saturday, December 12
3:00 pm at St. Paul's Episcopal Church in Berlin
Sunday, December 13
4:00 pm in the Great Hall at Salisbury University

Salisbury University- Holloway Hall, Great Hall
$20 adults, $15 seniors, $10 students
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 13 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

Vox Concordia
443-305-9092
voxconcordia8@gmail.com
voxconcordiamusic.com

Artist Group Info

kevinhsiers@gmail.com
Salisbury University- Holloway Hall, Great Hall
1101 Camden Avenue
Salisbury, Maryland 21801
410-543-6228
fultonschool@salisbury.edu
https://www.salisbury.edu/