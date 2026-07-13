Vox Concordia in concert: Seasons Past and Present
Vox Concordia in concert: Seasons Past and Present
Vox Concordia invites you to celebrate with us on our fifth anniversary year as we present Seasons Past and Present! Enjoy some of our favorite seasonal music and explore some new repertoire with our friends, guitarist Danielle Cumming, percussionist Eric Shuster, and flutist Ashley Watkins.
Saturday, December 12
3:00 pm at St. Paul's Episcopal Church in Berlin
Sunday, December 13
4:00 pm in the Great Hall at Salisbury University
Salisbury University- Holloway Hall, Great Hall
$20 adults, $15 seniors, $10 students
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 13 Dec 2026
Event Supported By
Vox Concordia
443-305-9092
voxconcordia8@gmail.com
Artist Group Info
kevinhsiers@gmail.com
Salisbury University- Holloway Hall, Great Hall
1101 Camden AvenueSalisbury, Maryland 21801
410-543-6228
fultonschool@salisbury.edu