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The Naghash Ensemble of Armenia

The Naghash Ensemble of Armenia

The Naghash Ensemble
Wednesday, November 4, 7:30 p.m.
Holloway Hall, Jackson Family Auditorium

Blending Armenian folk traditions with contemporary classical music, jazz, and sacred poetry, The Naghash Ensemble presents a powerful and unforgettable musical experience.

Salisbury University Holloway Hall, Jackson Family Auditorium
07:30 PM - 09:00 PM on Wed, 4 Nov 2026
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Event Supported By

Salisbury University Cultural Affairs
410 548 3586
culturalaffairs@salibury.edu
https://www.salisbury.edu/academic-offices/liberal-arts/cultural-affairs/
Salisbury University Holloway Hall, Jackson Family Auditorium
1101 Camden Avenue
Salisbury, Maryland 21801
410-543-6000
fultonschool@salisbury.edu
https://www.salisbury.edu/