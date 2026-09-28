The Naghash Ensemble of Armenia
The Naghash Ensemble of Armenia
The Naghash Ensemble
Wednesday, November 4, 7:30 p.m.
Holloway Hall, Jackson Family Auditorium
Blending Armenian folk traditions with contemporary classical music, jazz, and sacred poetry, The Naghash Ensemble presents a powerful and unforgettable musical experience.
Salisbury University Holloway Hall, Jackson Family Auditorium
07:30 PM - 09:00 PM on Wed, 4 Nov 2026
Event Supported By
Salisbury University Cultural Affairs
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culturalaffairs@salibury.edu
Salisbury University Holloway Hall, Jackson Family Auditorium
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410-543-6000
fultonschool@salisbury.edu