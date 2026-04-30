Community Concert Series - Gypsy Wind
Bring a friend, and enjoy an evening of acoustic folk, Celtic, swing and bluegrass music provided by Gypsy Wind.
This is the second in a series of concerts sponsored by Wicomico Presbyterian Church's concert series.
$10 donation suggested.
Wicomico Presbyterian Church
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 31 May 2026
Event Supported By
540-834-7999
jimeaton81@gmail.com
129 Broad StSalisbury, Maryland 21801
443-305-9092
voxconcordia8@gmail.com