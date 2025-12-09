The General Store - Episode #21

Playlist – WSDL 90.7 FM Ocean City Md

The General Store – Ep 20

Wednesday, November 26, 2025

2:00 PM Eastern Time

(Artist – Song – CD – Year)

Set 1

Jimmy Buffett – My Lovely Lady – A White Sports Coatand A Pink Crustacean – 1973

Tom Waits – Shiver Me Timbers – The Early Years Vol 2 – 1971

Sally Barris – My Love Loves The Ocean – Restless Soul – 2007

Tracy Chapman – I Used To Be A Sailor – Matters Of The Heart – 1992

Colin Hay – Beautiful World – Going Somewhere – 2000

Set 2

Lyle Lovett – Church – Joshua Judges Ruth – 1992

Chris Rosser – A Feat Of Amazing Grace – The Holy Fool – 2000

Jorma Kaukonen – There's A Table Sitting In Heaven (Rev Gary Davis) – Stars In My Crown – 2007

Susan Werner – Sunday Morning – The Gospel Truth – 2007

The Whispering Tree – Born Again – The Bones Of Better Days – 2025

Set 3

I'm With Her – Ancient Light – Wild & Clear & Blue – 2025

Jimmy Buffett – Presents To Send You – A1A – 1974

James Taylor – Copperline – New Moon Shine – 1991

Todd Rundgren – Love Is The Answer – Utopia-Opps, Wrong Planet – 1977

Instrumental: Duke Levin – Low Lonesome – Country Soul Guitar - 1994