The General Store - Episode #21
Playlist – WSDL 90.7 FM Ocean City Md
The General Store – Ep 20
Wednesday, November 26, 2025
2:00 PM Eastern Time
(Artist – Song – CD – Year)
Set 1
Jimmy Buffett – My Lovely Lady – A White Sports Coatand A Pink Crustacean – 1973
Tom Waits – Shiver Me Timbers – The Early Years Vol 2 – 1971
Sally Barris – My Love Loves The Ocean – Restless Soul – 2007
Tracy Chapman – I Used To Be A Sailor – Matters Of The Heart – 1992
Colin Hay – Beautiful World – Going Somewhere – 2000
Set 2
Lyle Lovett – Church – Joshua Judges Ruth – 1992
Chris Rosser – A Feat Of Amazing Grace – The Holy Fool – 2000
Jorma Kaukonen – There's A Table Sitting In Heaven (Rev Gary Davis) – Stars In My Crown – 2007
Susan Werner – Sunday Morning – The Gospel Truth – 2007
The Whispering Tree – Born Again – The Bones Of Better Days – 2025
Set 3
I'm With Her – Ancient Light – Wild & Clear & Blue – 2025
Jimmy Buffett – Presents To Send You – A1A – 1974
James Taylor – Copperline – New Moon Shine – 1991
Todd Rundgren – Love Is The Answer – Utopia-Opps, Wrong Planet – 1977
Instrumental: Duke Levin – Low Lonesome – Country Soul Guitar - 1994