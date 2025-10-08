The General Store - Episode #14
Playlist – WSDL 90.7 FM Ocean City Md
The General Store – Ep 14
Wednesday, October 8, 2025
2:00 PM Eastern Time
(Artist – Song – CD – Year)
Set 1
Susan Werner – City Kids – Hayseed – 2013
Leo Kottke – Driving Of The Year Nail – 6 & 12 String Guitars – 1967
Alan Parson Project – Time – Turn Of A Friendly Card – 1980
My Morning Jacket – Time Waited – Is – 2025
Dee Carstensen – Time – Regarding The Soul – 1995
Steve Martin, Alison Brown & Jackson Browne - Dear Time – Safe Sensible & Sane – 2025
Set 2
Michael Nesmith – Different Drum – And The Hits Just Keep On Coming – 1972
Linda Ronstadt & Ann Savoy – Walk Away Renee (Left Banke) – 2014
Karla Bonoff – Someone To Lay Down Beside Me – Carry Me Home – 2018
Mary Chapin Carpenter – The Night We Never Met – 2025
The Wildmans – Any Day Woman (Paul Siebel) – 2025
Set 3
Van Morrison – Real Real Gone – Enlightenment – 1990
Robt Plant and Alison Brown – Can't Let Go – Raise The Roof – 2021
Bob Dylan – Spirit On The Water – Modern Times – 2006