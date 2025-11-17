CONTACT US

Five Minute Fly-By
Five Minute Fly-By Newscast

The Five Minute Fly-By (November 17, 2025)

By Jenny O'Connor
Published November 17, 2025 at 12:44 PM EST

“Five Minute Fly-By” is an award-winning weekly newscast produced by student journalists from Salisbury University and the University of Maryland Eastern Shore.

This week’s broadcast features stories by:

  • Jada Skye Brown (UMES student journalist)
  • Tyler Hale (SU student journalist)
  • Keema Jones (SU student journalist)

Five Minute Fly-By is a production of Delmarva Public Media and airs each Monday afternoon at 12:00pm on WSDL 90.7 FM.

Credits:

Managing Producers: Bryan Russo & Jenny O'Connor

Editor: Jenny O'Connor

Theme Music: Butcher Brown "Espionage" (featuring Charlie Hunter)

