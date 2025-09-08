CONTACT US

© 2025 Delmarva Public Media
A service of Salisbury University and University of Maryland Eastern Shore
The Five Minute Fly-By (September 8, 2025)

By Bryan Russo
Published September 8, 2025 at 3:19 PM EDT

“Five Minute Fly-By” is an award-winning weekly newscast produced by student journalists from Salisbury University and the University of Maryland Eastern Shore.

This week’s broadcast features stories by:

  • Tyler Hale (SU student journalist)
  • Jada Skye Brown (UMES student journalist)
  • WMDT Weather Tidbits featuring meteorologist Erik Ahlff

Five Minute Fly-By is a production of Delmarva Public Media and airs each Monday afternoon at 12:00pm on WSDL 90.7 FM.

Credits:
Managing Producers: Bryan Russo & Jenny O'Connor
Editor: Bryan Russo
Theme Music: Butcher Brown "Espionage" (featuring Charlie Hunter)

The Five Minute Fly-By, Season 3
Bryan Russo
Bryan brings over 20 years of broadcasting and journalism experience to Delmarva Public Media after doing multi-award-winning work for WAMU/WRAU-FM as the host of “Coastal Connection” and as its coastal reporter. He’s contributed to national entities like the BBC, NPR, and the Associated Press, and worked the local newsbeat at the Maryland Coast Dispatch in Ocean City.
