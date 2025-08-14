CONTACT US

The General Store

The General Store - Episode #5

Published August 14, 2025 at 10:36 AM EDT
Playlist – WSDL 90.5 FM – Ocean City Maryland

The General Store – Episode 5

Wednesday August 6, 2025

2:00pm EDT

 

(Artist – Song – CD - Year)

 

Set 1

Susan Werner – Bumper Crop – Hayseed – 2013

Dave Carter & Tracy Grammer – Ordinary Town – Drum Hat Buddha – 2001

Mark Erelli – River Road – Mark Erelli – 1999

Jim Henry – One Horse Town – One Horse Town – 2005

 

Set 2

Bonnie Raitt – Just Like That – Just Like That – 2022

Bruce Springsteen – All That Heaven Will Allow – Tunnel Of Love – 1987

Angus & Julia Stone – Nothing Else – Snow – 2017

Joni Mitchell – Night Ride Home – Night Ride Home – 1991

 

Set 3

Whispering Tree – Fat Cat – Invisible Forces – 2018

Jimmy LaFave – This Land – Cimarron Manifesto - 2007

Keb' Mo' – The Times They Are A Changing (Dylan) – Peace, Back By Popular Demand – 2004

 

Set 4

Chuck Brodsky – Talk To My Lawyer – Letters In The Dirt – 1996

John Prine – Spanish Pipe Dream – Debut – 1971

Jimmy Buffett – Gypsies In The Palace – Feeding Frenzy - 1990

 

The General Store