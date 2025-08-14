The General Store - Episode #5
The General Store – Episode 5
Wednesday August 6, 2025
2:00pm EDT
(Artist – Song – CD - Year)
Set 1
Susan Werner – Bumper Crop – Hayseed – 2013
Dave Carter & Tracy Grammer – Ordinary Town – Drum Hat Buddha – 2001
Mark Erelli – River Road – Mark Erelli – 1999
Jim Henry – One Horse Town – One Horse Town – 2005
Set 2
Bonnie Raitt – Just Like That – Just Like That – 2022
Bruce Springsteen – All That Heaven Will Allow – Tunnel Of Love – 1987
Angus & Julia Stone – Nothing Else – Snow – 2017
Joni Mitchell – Night Ride Home – Night Ride Home – 1991
Set 3
Whispering Tree – Fat Cat – Invisible Forces – 2018
Jimmy LaFave – This Land – Cimarron Manifesto - 2007
Keb' Mo' – The Times They Are A Changing (Dylan) – Peace, Back By Popular Demand – 2004
Set 4
Chuck Brodsky – Talk To My Lawyer – Letters In The Dirt – 1996
John Prine – Spanish Pipe Dream – Debut – 1971
Jimmy Buffett – Gypsies In The Palace – Feeding Frenzy - 1990