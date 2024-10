This week's episode of Fusion Fever explores the following with host Riley Smith:

T-Square - Night Cruise

Cal Tjader - Sake and Greens

BADBADNOTGOOD - Your Soul & Mine

Lenny White - Cosmic Indigo

Herbie Hancock - Chameleon

Casiopea - Fightman (Live)

Alphonse Mouzon - Funky Snakefoot

Hailu Mergia - Hari Meru Meru

Mariya Takeuchi - Plastic Love

Mild High Club - Dionysian State

Mahavishnu Orchestra - Vital Transformation