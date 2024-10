This week's episode of Fusion Fever explores the following with host Riley Smith:

Jean-Luc Ponty - Mirage

George Benson - Affirmation

Isotope - Illusion

Allan Holdsworth - Velvet Darkness

Donny McCaslin - Praia Grande

The Ploctones - Rrita

Ramon Morris - First Come, First Served

Lunar Octet - Norm's Nambo

Char - Shinin' You Shinin' Day

Larry Willis - Out On the Coast

Akira Jimbo - Jungle City

George Duke - Echidna's Arf